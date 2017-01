DR Kultur 13:05 bis 14:00 Magazin Breitband Medien und digitale Kultur Racial profiling in Algorithmen ist viel umfassender, wird nur kaum diskutiert / Der Lügenbot - Wie gut können Maschinen lügen und wie hilft das dem Menschen? Gespräch mit Oliver Bendel, Wirtschaftsinformatiker, Szientist und Buchautor / Besprechung: Das "transhumanistische Paradoxon". Von Stefan Lorenz Sorgner, posthumanistischer und transhumanistischer Philosoph / Podcastkritik: MEYBORG-Eine Geschichte über die Entstehung eines Korns. Von Heiko Behr Merken Racial profiling in Algorithmen ist viel umfassender, wird nur kaum diskutiert / Der Lügenbot - Wie gut können Maschinen lügen und wie hilft das dem Menschen? Gespräch mit Oliver Bendel, Wirtschaftsinformatiker, Szientist und Buchautor / Besprechung: Das "transhumanistische Paradoxon". Von Stefan Lorenz Sorgner, posthumanistischer und transhumanistischer Philosoph / Podcastkritik: MEYBORG-Eine Geschichte über die Entstehung eines Korns. Von Heiko Behr In Google-Kalender eintragen