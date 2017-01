DR Kultur 05:05 bis 06:00 Sonstiges Aus den Archiven Mr. Tambourine Man (5/8). Eine Annäherung an Bob Dylan Merken Bob Dylan - wortkarger Star, Liedermacher, nun auch Literaturnobelpreisträger. Die Serie beschäftigt sich mit den ersten 20 Jahren seiner Karriere. In der fünften Folge geht es um Dylan, den Songschreiber auf der Höhe seiner Kunst. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Groth

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 530 Min. Untraceable

Thriller

RTL II 04:05 bis 06:10

Seit 105 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:30 bis 08:30

Seit 80 Min. In Plain Sight

Krimiserie

kabel eins 04:40 bis 06:15

Seit 70 Min.