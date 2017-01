Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Atelier neuer Musik Infinite Jest. Aufnahmen mit dem Saxofon-Duo Invading Pleasures Merken "Gibt es irgendetwas, was man nicht auf dem Saxofon machen kann?" fragen Nikola Lutz und Mark Lorenz Kysela. Als Duo nennen sie sich Invading Pleasures und sind beständig an neuen Klangkontexten interessiert. Sie spielen auf mehreren Instrumenten gleichzeitig, experimentieren mit Elektronik und suchen nach außergewöhnlichen und exquisiten Sounds. Denn Neue Musik betrachten Nikola Lutz und Mark Lorenz Kysela als lebendiges Gebilde, und mehr als das. Sie soll ein sinnliches Hörvergnügen voller Überraschungen sein. Nach diesem Prinzip haben sie die Komponisten für ihr Debütalbum "Infinite Jest" ausgewählt, aufgenommen im Deutschlandfunk Kammermusiksaal und kürzlich auf CD beim Label Gruenrekorder erschienen. Das Duo spielt eine Komposition von Nikola Lutz sowie Werke von Uwe Rasch, Malte Giesen, Remmy Canedo und Josephs Michaels - alles Musiker, die eigenwillige Partituren schreiben und ausgefallene Klangkonzepte entwickeln. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hanno Ehrler