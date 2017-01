Deutschlandfunk 20:05 bis 22:00 Sonstiges "Evangelium Pasolini" Merken "Die Evangelien gehören zu den Grundtexten der Menschheit. Der Schriftsteller Arnold Stadler hat in seinem Roman "Salvatore" einen neuen Zugang zur Heiligen Schrift des Christentums gefunden. Er legt seine Erfahrung mit Pasolinis berühmtem Film "Das 1. Evangelium nach Matthäus" über seine Deutung. Der Hörspielregisseur Oliver Sturm denkt in seiner Adaption von Stadlers Text diese Verbindung zu Ende, indem er die Leidensgeschichte Christi mit der Ermordung des radikalen italienischen Schriftstellers kurzschließt. In seinem Hörspiel entsteht eine faszinierende Schichtung verschiedener Erzählebenen. Arnold Stadler kommt dabei sowohl als Erzählerfigur wie im Originalton zum Zuge. Oliver Sturms Zugriff auf das Neue Testament in der Bibel-Reihe des Hessischen Rundfunks gelingt eine politische Aktualisierung, die unter die Haut geht." (Aus der Begründung der Jury) In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Tilo Werner (Pasolini), Udo Schenk (Stadler), Heinrich Giskes (Bibel), Hanns-Jörg Krumpholz (Christus), Katharina Bach (Engel), Monika Dortschy (Signora Lollobrigida), Arnold Stadler (im Originalton) Regie: Oliver Sturm