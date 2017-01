Deutschlandfunk 10:05 bis 11:00 Sonstiges Klassik - Pop - et cetera Merken 2003 nannte Dota Kehr sich auf ihrem ersten Album "Kleingeldprinzessin". Den Namen hatte sie von ihren Weltreisen mitgebracht, auf denen sie als Straßenmusikerin unterwegs gewesen ist. "Kleingeldprinzessin" heißt auch ihr eigenes Label, mit dem sie kompromisslos das veröffentlicht, was ihr wichtig erscheint. Aus der Liedermacherin, die zur Gitarre gesungen hat, ist inzwischen eine Bandchefin geworden, die mit Clubsounds und Elektro-Groves erfolgreich experimentiert. Ihr jüngstes Album "Keine Gefahr" wurde mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Der deutsche Kleinkunstpreis und der Fred-Jay-Textdichterpreis unterstreichen ihre Bedeutung als Autorin, die überzeugend Klartext singt. Auch ein abgeschlossenes Medizinstudium hat sie nicht von der Musik abgelenkt. Brasilien mit all seinen Stimmungen und Einflüssen ist Dota Kehrs große Passion. Als Kind sang sie brasilianische Lieder aus der Heimat ihres Babysitters mit, ohne die Sprache zu sprechen. Wie sehr ihr brasilianische Musik am Herzen liegt, beweist Dota Kehr auch mit ihrer Musikauswahl für "Klassik-Pop-et cetera". Lange vorher hatte sie schon Musik zusammengesucht, für den Fall, dass sie einmal gefragt werden sollte, ausgewählte Stücke vorzustellen. Jetzt hat sich dieser Wunsch für die heute 37-jährige Musikerin erfüllt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Dota Kehr (Sängerin und Liedermacherin)

