Sat.1 20:15 bis 21:55 Trickfilm Home - Ein smektakulärer Trip USA 2015 2017-01-08 16:05 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Animiertes und ziemlich schräges Science-Fiction-Abenteuer: Oh gehört zum Volk der Boovs, die sich vor den Gorgs auf der Erde verstecken. Als erstes hebt Captain Smek, der Anführer der Boovs, die Schwerkraft auf, anschließend siedelt er die Menschen in Ferienwohnanlagen um. Doch dann macht Oh einen schweren Fehler und bringt alle Boovs in Gefahr. Mit dem Menschen-Mädchen Tip versucht er, zu retten, was zu retten ist. - Bastian Pastewka spricht das schusselige Alien Oh. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Bastian Pastewka (Oh, ein Boov) Maja Maneiro (Tip, ein Teenagermädchen) Uwe Ochsenknecht (Captain Smek, der Anführer der Boov) Originaltitel: Home Regie: Tim Johnson Drehbuch: Tom J. Astle, Matt Ember Musik: Lorne Balfe, Stargate