Anschlag auf die Freiheit - Terror in Paris F 2016 2017-01-07 Im Januar und November 2015 hat Frankreich die tödlichsten Attentate in der Geschichte des Landes erlebt. Diese Dokumentation begibt sich auf die Spuren der dramatischen Ereignisse und nähert sich ihnen aus Sicht der "Männer in Schwarz": der Eingreiftruppe der französischen Polizei. Originaltitel: Paris Attacked - One Year of Terror