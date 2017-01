puls 4 16:20 bis 18:10 Komödie Unterwegs mit Mum USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Chemiker Andrew Brewster hat ein revolutionäres Reinigungsmittel erfunden. Mit seinen letzten Ersparnissen macht er sich auf die Reise nach San Francisco, um sein Produkt bei diversen Firmen vorzustellen. Spontan lädt er seine irritierend fürsorgliche Mama Joyce auf die Fahrt ein, mit der er seit Jahren kaum Kontakt hatte. Mit ihrem überschäumenden Elan ist die langjährige Witwe das genaue Gegenteil ihres verstockt-reservierten Sohnes, was wie zu erwarten alsbald zu allerhand komischen Komplikationen führt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Barbra Streisand (Joyce Brewster) Seth Rogen (Andrew Brewster) Brett Cullen (Ben Graw) Adam Scott (Andrew Margolis, Jr.) Ari Graynor (Joyce Margolis) Casey Wilson (Amanda) Colin Hanks (Rob) Originaltitel: The Guilt Trip Regie: Anne Fletcher Drehbuch: Dan Fogelman Kamera: Oliver Stapleton Musik: Christophe Beck