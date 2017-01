ORF 3 13:35 bis 15:10 Komödie Aktion C+M+B A 2000 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Marianne ist allein erziehende Mutter und arbeitslos. Ihre drei Kinder sind von verschiedenen Vätern - keiner zahlt. Weihnachten hat die Familie gerade noch überstanden, aber mit dem drohenden Jahreswechsel wird das Drängen von Gläubigern und vor allem Fürsorge zu einem unlösbaren Problem. Ein Vater eines Kindes war Schwarzafrikaner ... was der geplagten Mutter einen Ausweg nahe legt: Ihre Kleinen wären doch die perfekten 'Sternsinger'. Mit dem Abkassieren von Tür zu Tür wird's aber nichts, vielmehr stürzen die vier in ungeahnte Turbulenzen und Schwierigkeiten .. bis zum 'Happy End'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Messner (Marianne) Uwe Schweiger (Philipp) Lisa Tatzber (Betty) Fritz Egger (Mark) Tidjan Mbaye (Jimmy) Thomas Enzinger (Mag. Schwerkov) Karl Fischer (Pepo) Originaltitel: Aktion C+M+B Regie: Kitty Kino Drehbuch: Kitty Kino Kamera: Jirí Stibr Musik: Thomas Rabitsch