ORF 2 17:30 bis 18:15 Magazin Bürgeranwalt 170 % Gebührenerhöhung / Nachgefragt: Sonderkrankenanstalt statt Grünjuwel? / Verhängnisvoller Hausverkauf A 2017 2017-01-09

170 Prozent Gebührenerhöhung Ein Autowaschanlagenbetreiber stöhnt über den Anstieg der Kanalgebühren für sein Unternehmen um 170 Prozent. Und das nur, weil mehrere Gemeinden in der Südsteiermark zu einer Großgemeinde zusammengelegt worden seien. Der Betreiber fürchtet um seine wirtschaftliche Existenz und hat sich an Volksanwalt Dr. Peter Fichtenbauer gewandt. Nachgefragt: Sonderkrankenanstalt statt Grünjuwel? Eine Bürgerinitiative protestiert gegen die geplante Sonderkrankenanstalt im Hörndlwald in Wien-Hietzing. Seltene Tierarten würden ihren Lebensraum verlieren, zudem gebe es in unmittelbarer Nähe einen geeigneteren Alternativstandort, meinen sie. Unterstützung bekommen die Umweltschützer von der Bezirksvorsteherin und der Volksanwaltschaft. Verhängnisvoller Hausverkauf Eine Niederösterreicherin hatte ihr Haus in Pressbaum verkauft und der Käuferin zugesichert, dass sie dafür keine Aufschließungskosten bezahlen müsse. Das sei gängige Praxis bei Grundstücken auf dem Lastberg und sei auch von Maklern und der Gemeinde so signalisiert worden. Doch jetzt wurde der Käuferin die Zahlung von 32.000 Euro vorgeschrieben. Wer muss dafür aufkommen?