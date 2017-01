ORF 1 19:05 bis 19:30 Comedyserie The Big Bang Theory Die Beischlaf-Vermutung USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Penny und Leonard wiederholen ihre Hochzeitszeremonie, diesmal mit ihren Freunden sowie Pennys und Leonards Eltern. Sheldons Mutter Mary und Leonards Vater Alfred haben den Abend zuvor gemeinsam im Hotel verbracht, was für eine merkwürdige Spannung unter allen Beteiligten sorgt. Ein Repräsentant der Air Force steht unterdessen auf der Matte, auf der Suche nach dem ohnehin schon von Paranoia geplagten Howard. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Eric Kaplan, Jim Reynolds Kamera: Steven V. Silver