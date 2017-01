Schweiz 1 20:10 bis 22:45 Show Kilchspergers Jass-Show - Spiel und Spass mit Prominenten 2016 2017-01-07 02:35 Stereo Merken Für die siebte Ausgabe der Jass-Show reisen Roman Kilchsperger und Reto Scherrer ins Zürcher Oberland - nach Maur ZH am Greifensee. Mit von der Partie sind unter anderen Andreas Gabalier, Trauffer und DJ BoBo, die neben dem Top Secret Drum Corps für musikalische Unterhaltung sorgen. Am Jasstisch sitzen zudem Stéphanie Berger, Sonja Nef, DJ Tanja La Croix, Kurt Aeschbacher, Anatole Taubman, Schwingerkönig Matthias Glarner und Kubilay Türkyilmaz. Aufgeteilt in drei Teams messen sich die neun prominenten Persönlichkeiten aus den Bereichen Show, Sport und Musik in vier Differenzler-Jasspartien sowie drei spannenden Spiel- und Quizrunden, bevor es zum grossen Finale kommt. Reto Scherrer und Roman Kilchsperger erhalten wieder Unterstützung von Miss Schweiz 2003, Bianca Sissing. Die Promiteams Team Musik: DJ Tanja La Croix, DJ BoBo, Marc Trauffer Team Show: Stéphanie Berger, Kurt Aeschbacher, Anatole Taubman Team Sport: Sonja Nef, Matthias Glarner, Kubilay Türkyilmaz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Reto Scherrer, Roman Kilchsperger Gäste: Gäste: DJ Tanja La Croix (Team Musik), DJ BoBo (Team Musik), Marc Trauffer (Team Musik), Stéphanie Berger (Team Show), Kurt Aeschbacher (Team Show), Anatole Taubman (Team Show), Sonja Nef (Team Sport), Matthias Glarner (Team Sport), Kubilay Türkyilm (Team Sport) Originaltitel: Kilchspergers Jass-Show - Spiel und Spass mit Prominenten