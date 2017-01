Schweiz 1 11:25 bis 12:10 Dokumentation Wildnis Nordamerika - Schöne, neue Welt USA, D 2013 Stereo HDTV Merken Die fünfteilige Serie begleitet Tiere bei deren Wanderungen durch den Kontinent - und zeigt dabei mit spektakulären Flugaufnahmen die grandiose Schönheit Nordamerikas. Zwischen klirrender Kälte und flirrender Hitze trotzen viele Tiere den klimatischen Extremen. Nordamerika ist ein Kontinent der Kontraste - und der Wandernden: Jeden Frühling ziehen allein drei Milliarden Vögel aus den Überwinterungsgebieten im warmen Süden nach Norden. Grauwale schwimmen zur gleichen Zeit mehr als 6000 Kilometer von der mexikanischen Küste, wo sie ihre Jungen geboren haben, in die nahrungsreiche Beringstrasse vor Alaska, und wo an der Küste schon hungrige Grizzlybären nur darauf warten, dass endlich die Meeressäuger mit ihren Kälbern vorbeiziehen. Wanderungen gehören zum American Way of Life - aus den unterschiedlichsten Gründen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: North America