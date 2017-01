Schweiz 1 10:00 bis 10:55 Dokumentation Sternstunde Kunst Meister des Blickes - Alberto Giacometti 2016 Stereo HDTV Merken In seinem Pariser Atelier hat der Bündner Maler, Zeichner und Bildhauer Alberto Giacometti (1901 bis 1966) über Jahrzehnte auf kleinstem Raum Grossartiges geschaffen. Lebensgross sind seine ausgemergelten, feingliedrigen Figuren - und scheinen doch nicht von dieser Welt. Es ist, als würde der schwere Sockel, auf dem die filigranen Figuren stehen, sie in die eiserne Realität der Materie zurückholen und sie daran hindern, an einen anderen Ort zu entschwinden. Der Künstler aus dem Bergell hat das Vollkommene nie wirklich gesucht - und doch beinahe geschaffen. "Sternstunde Kunst" zeigt das Filmporträt von Charles de Lartigue zur Ausstellungseröffnung von "Alberto Giacometti - Material und Vision" im Kunsthaus Zürich in Zweitausstrahlung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sternstunde Kunst

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 14:04

Seit 202 Min. Universum

Dokumentation

3sat 09:45 bis 10:30

Seit 37 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:50

Seit 27 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 09:55 bis 10:35

Seit 27 Min.