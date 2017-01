Schweiz 2 23:35 bis 01:05 Actionfilm Stolen USA 2012 2017-01-07 03:50 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken New Orleans. Der notorische Bankräuber Will Montgomery (Nicolas Cage) erbeutet bei einem Banküberfall zusammen mit seinen Partnern Vincent (Josh Lucas), Riley Jeffers (Malin Akerman) und Hoyt (M. C. Gainey) zehn Millionen Dollar. Bei der Flucht vom Tatort geraten sich Will und Vincent in die Haare. Als das FBI auftaucht, lassen die drei den Kopf der Bande mit der Beute zurück. FBI-Agent Harlend (Danny Huston) gelingt es in der Folge, Will festzunehmen. Zuvor allerdings verbrennt dieser das ganze Geld, um Beweise gegen sich zu vernichten. Will wird verurteilt und wandert, ohne seine Partner zu verraten, in den Knast. Acht Jahre später wird er entlassen. Sein erster Besuch gilt seiner Tochter Alison (Sami Gayle), die mit ihm allerdings nichts mehr zu tun haben will. Sie lässt Will in der Stadt stehen, besteigt ein Taxi und fährt zu einem Termin mit ihrem Psychologen. Doch dort wird sie nie eintreffen, denn im Taxi sass als Fahrer Vincent. Der Psychopath hat die Geschichte mit dem verbrannten Geld nie geglaubt und will jetzt, im Austausch mit der entführten Alison, von Will die Beute ausgehändigt bekommen. Will ist konsterniert: Sowenig er das Geld hat, sowenig zweifelt er daran, dass Vincent seine Tochter töten wird, sollte er nicht innerhalb von zwölf Stunden seine Hände auf die zehn Millionen legen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Will Montgomery) Danny Huston (Tim Harlend) Malin Åkerman (Riley Simms) M.C. Gainey (Hoyt) Sami Gayle (Alison) Mark Valley (Fletcher) Josh Lucas (Vincent) Originaltitel: Stolen Regie: Simon West Drehbuch: David Guggenheim Kamera: Jim Whitaker Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 16