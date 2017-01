Schweiz 2 19:15 bis 19:40 Comedyserie Two and a Half Men Rührei USA 2008 HDTV Merken Charlie glaubt jetzt, gut kochen zu können. Alle Welt wird mit seinem angeblich perfekten Rührei genervt. Sein Bruder Alan trifft sich mit zwei Frauen abwechselnd und führt ein klassisches Dreiecksverhältnis. Deshalb hat er keine Zeit mehr für seinen Sohn Jake, dem er 20 Dollar gibt. Jake aber geht sich davon Alkohol kaufen. Als Charlie ihn betrunken auffindet, warnt er ihn vor dem Saufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Bridget Flanery (Katie) Conchata Ferrell (Berta) Nikita Ager (Stephanie) Helena Mattsson (Ingrid) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jean Sagal Drehbuch: Mark Roberts, Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12