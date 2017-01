KI.KA 13:00 bis 14:00 Trickserie Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood Kugelhagel / Die Prinzenstatue / Der Spion / Unsichtbares Gold / Die Flugmaschine F, D, I 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kugelhagel: Prinz John lässt zu Übungszwecken mit dem Katapult schießen. Als die Kugeln erst Juliets Apfelbaum und dann auch noch ihren vollbeladenen Wagen zerstören, greifen Robin und seine Freunde ein. Die Prinzenstatue: Prinz John will sich eine goldene Statue von ihm selbst gießen lassen. Dafür lässt er wieder mal Gold von den armen Dorfbewohnern eintreiben. Robin und seine Freunde wollen es ihnen zurückgeben. Der Spion: Prinz John hat eine Idee, wie er Robins geheimes Lager aufspüren kann. Ralf, einer der beiden Söhne des Sheriffs, soll sich in Robins Bande einschmuggeln und herausfinden, wo sich Robin versteckt. Unsichtbares Gold : Prinz John nimmt einer Frau als Steuer einen goldenen Ring weg. Das können Marian und Scarlett natürlich nicht zulassen. Deshalb versucht Marian mit einem Zauberspruch, das Gold des Prinzen zu entführen. Aber der Trick geht schief und das Gold ist verschwunden! Die Flugmaschine: Trevor hat eine Maschine erfunden, die fliegen kann. Als Prinz John davon erfährt, will er sie natürlich sofort haben. Robin und seine Freunde wollen verhindern, dass die Flugmaschine Prinz John in die Hände fällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Robin Hood: Mischief in Sherwood Regie: Pierre-Alain Chartier Drehbuch: Alexandre de La Patellière, Romain Van Liemt Musik: Fabien Nataf, Alain Mouysset