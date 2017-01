NDR 13:30 bis 15:00 Dokumentation Verrückte Schlafplätze, die Sie ausprobieren sollten D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Deutschen gelten als "Reiseweltmeister" und machen am liebsten Urlaub im eigenen Land. Aber auf Dauer ist es langweilig, nur in "normalen" Hotels abzusteigen. Das ist aber auch gar nicht nötig! Denn in Norddeutschland bieten sich eine Reihe wirklich ausgefallener Übernachtungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man in einem Baumhaus in fünf Metern Höhe oder einem Lotsenturm Urlaub machen. Oder auch in einem Bahnwaggon, bei dem die Getränke mit einer vorbeifahrenden Modelleisenbahn gebracht werden. Oder in einer Köhlerhütte, wo man selber die eigene Holzkohle herstellen kann. Es gibt auch Angebote für eine stilechte Barbie-Nacht inmitten rosaroter Mädchenträume. Oder eine Übernachtung mitten unter Wölfen. Wer gern Cowboy und Indianer spielt, kann in einer Westernstadt in einer Blockhütte oder einem Tipi wohnen. Verrückte Schlafplätze, die man ausprobieren sollte! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Verrückte Schlafplätze, die Sie ausprobieren sollten Regie: Sylvia Berndt