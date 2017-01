NDR 08:30 bis 09:00 Reportage Die Elbphilharmonie Countdown für Hamburgs neues Wahrzeichen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Die Elbphilharmonie soll ein Haus für alle Hamburger werden: Mit der Eröffnung der Plaza hat Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz zwei Monate vor der eigentlichen Einweihung des Konzerthauses die Elbphilharmonie für die Bürger geöffnet. Wir begleiten unterschiedliche Menschen, die die Elbphilharmonie mit Leben füllen und so helfen, sie zu Hamburgs neuem Wahrzeichen zu machen: Der junge Koch Andreas Pechatschek, der in einem der spektakulärsten Bauwerke Hamburgs die Gäste mit seinen Speisen überzeugen muss. Die Malerin Jeannine Platz, die als erster Gast im Westin-Hotel in der Elbphilharmonie ein Zimmer bezieht und den wunderschönen, aber flüchtigen Ausblick in einem Bild festhalten will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Elbphilharmonie