RTS Deux 18:05 bis 19:30 Sonstiges La petite sirène USA 1989 Malgré l'interdiction de son père, le roi Triton, Ariel, la petite sirène, ne peut résister à la tentation d'aller à la rencontre d'un monde inconnu, celui des humains. Accompagnée de Polochon, elle gagne la surface de l'océan et s'approche d'un grand navire où est donnée une grande fête en l'honneur du prince Eric, dont elle tombe immédiatement amoureuse. Une terrible tempête se lève et le prince est projeté par-dessus bord. Ariel le sauve de la noyade, le dépose sur le continent puis disparaît. Mais elle ne réussit pas à oublier le prince. Originaltitel: The Little Mermaid Regie: John Muskers, Ron Clements Drehbuch: John Musker, Ron Clements Musik: Alan Menken