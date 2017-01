RTS Deux 17:20 bis 18:05 Sonstiges Rookie Blue Révolte CDN 2015 Merken Lorsque la 15e division est chargée de transférer deux prisonnières d'un centre pénitentiaire pour femmes, Oliver envoie Andy, Juliet, Nick et Gail. Mais les tensions sont exacerbées dans la prison surpeuplée et une émeute éclate, avec les quatre officiers coincés au milieu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Peter Mooney (Nick Collins) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Gregory Smith Drehbuch: Tassie Cameron, Morwyn Brebner, Ellen Vanstone, Sherry White, Spencer Levine