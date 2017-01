Nick 02:40 bis 03:05 Jugendserie Unfabulous Die Zaubershow USA 2007 Wieder da Merken Die alljährliche Talentshow steht an. Addie ist frustriert, denn als einzige aus ihrer Familie hat sie noch nie etwas gewonnen. Eine spektakuläre, nie dagewesene Darbietung muss her! Gesagt, getan: Addie beschließt, ihrer Hundedame Nancy das Sprechen beizubringen - oder fürs erste zumindest den Satz "I love you". Jake soll ihr während der Show assistieren, doch der springt ab, weil seine Vorschulfreundin Cosmina mit ihm zusammen eine Zaubershow aufführen möchte. Damit ist Addies Eifersucht geweckt. Sie überredet Zach, ihre Konkurrentin vor Beginn der Zaubershow in einen Schrank zu sperren. So kann Addie in aller Ruhe Cosminas Platz einnehmen. Doch statt - wie erhofft - auf Jake trifft sie während ihres Auftritts aus Bubba, Cosminas Freund... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Addie Singer) Malese Jow (Geena Fabiano) Jordan Calloway (Zach Carter-Schwartz) Miranda Cosgrove (Cosmina) Emma Degerstedt (Maris) Raja Fenske (Jake Behari) George Finn (Julian) Originaltitel: Unfabulous Regie: Allison Liddi-Brown Drehbuch: Madellaine Paxson, Sue Rose Musik: Michael Kotch Altersempfehlung: ab 12

