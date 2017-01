Nick 01:20 bis 01:50 Comedyserie Clarissa Das Experiment USA 1991 Merken Clarissa glaubt, Anzeichen dafür zu erkennen, daß ihre Eltern ein weiteres Kind erwarten. Daher organisiert sie eine Reihe von Demonstrationen, um ihre Eltern davon abzubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melissa Joan Hart (Clarissa Darling) Jason Zimbler (Ferguson Darling) Elizabeth Hess (Janet Darling) Joe O'Connor (Marshall Darling) Sean O'Neal (Sam Anders) Originaltitel: Clarissa Explains It All Regie: John Ferraro Drehbuch: Nena Beeber, Becky Hartman Edwards, Alexa Junge, Mitchell Kriegman