Nick 20:40 bis 21:00 Jugendserie Die Thundermans Die wilde Simone USA 2016 Merken Phoebes neueste Superhelden-Mission ist es, die Tochter von Super-Präsidentin Trittzu zu babysitten, die dauernd Ärger macht. Die Situation gerät schnell außer Kontrolle, als sie in einen illegalen Club gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Tanner Stine (Oyster) Originaltitel: The Thundermans Regie: Trevor Kirschner Drehbuch: Lisa Muse Bryant