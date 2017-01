RTS Un 00:10 bis 01:55 Komödie 7 psychopathes GB 2012 20 40 60 80 100 Merken Marty est un scénariste hollywoodien en panne d'inspiration. Confronté à l'angoisse de la page blanche, il peine à écrire son nouveau projet de film au titre prometteur : 7 Psychopathes. Son meilleur ami Billy, comédien raté et kidnappeur de chiens à ses heures, décide de l'aider en mettant sur sa route de véritables criminels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Pitt (Larry) Michael Stuhlbarg (Tommy) Sam Rockwell (Billy) Colin Farrell (Marty) Abbie Cornish (Kaya) Christopher Walken (Hans) Linda Bright Clay (Myra) Originaltitel: Seven Psychopaths Regie: Martin McDonagh Drehbuch: Martin McDonagh Musik: Carter Burwell