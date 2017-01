RTS Un 20:30 bis 22:25 Thriller Insaisissables USA, F 2013 Boaz Yakin, Edward Ricourt Untertitel 20 40 60 80 100 Merken "Les Quatre Cavaliers", un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de magie époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre continent, le deuxième en transférant la fortune d'un banquier véreux sur les comptes en banque du public. Deux agents spéciaux du FBI et d'Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu'ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas) Mark Ruffalo (Dylan Rhodes) Woody Harrelson (Merritt McKinney) Isla Fisher (Henley Reeves) Dave Franco (Jack Wilder) José Garcia (Etienne Forcier) Mélanie Laurent (Alma Dray) Originaltitel: Now You See Me Regie: Louis Leterrier, George Aguilar Drehbuch: Boaz Yakin, Ed Solomon, Edward Ricourt Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16