RTS Un 07:30 bis 09:35 Thriller Pas de printemps pour Marnie USA 1964 D'après le roman de: Winston Graham 20 40 60 80 100 Merken Mark Rutland sait qu'à chaque nouvel emploi Marnie Edgar déleste ses employeurs. Intrigué par son comportement et attiré par sa fascinante beauté, il l'engage tout de même comme secrétaire-comptable dans sa maison d'édition. Un jour, la jeune femme s'enfuit avec la caisse. Mark s'aperçoit du vol et donne le choix à Marnie entre le mariage ou la dénonciation à la police. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tippi Hedren (Marnie Edgar) Martin Gabel (Sidney Strutt) Sean Connery (Mark Rutland) Louise Latham (Bernice Edgar) Diane Baker (Lil Mainwaring) Alan Napier (Mr. Rutland) Bob Sweeney (Cousin Bob) Originaltitel: Marnie Regie: Alfred Hitchcock Drehbuch: Jay Presson Allen, Winston Graham Kamera: Robert Burks Musik: Bernard Hermann Altersempfehlung: ab 16