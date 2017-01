n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Albert Speer - Der Architekt Hitlers D 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Albert Speer gilt vielen als der 'gute Nazi'. In Nürnberg zu zwanzig Jahren Haft verurteilt, hatte er als einzige Führungspersönlichkeit Verantwortung für die Verbrechen des Dritten Reiches übernommen. Doch bis heute ist umstritten, ob Speer tatsächlich moralische Schuld empfand oder nur die Rolle des Schuldbewussten spielte, um so seine eigene Mittäterschaft zu verdecken. Die Spiegel TV Doku spricht auf der Suche nach der Wahrheit unter anderem mit Speers Sohn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Albert Speer - Der Architekt Hitlers

