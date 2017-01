n-tv 19:10 bis 20:00 Magazin n-tv Wissen Weihnachtsbaum-Recycling / Pizzen im Test - Frisch oder tiefgekühlt? / Gefährliche Rennen in der Steinwüste / Gleisbüffel - der Gleisbaugigant / Selbst ist der Mann - Ich bau mir eine Burg D 2017 2017-01-09 16:10 16:9 Live TV Merken Das Wissensmagazin von n-tv geht genau den Fragen nach, die sich jeder schon einmal gestellt hat: Wie funktioniert Klebstoff? Wie entsteht Kohle? Was ist das Geheimnis der Schwarzen Löcher? In informativen Beiträgen liefert das Wissensmagazin nützliche, spektakuläre oder auch amüsante Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annett Möller Originaltitel: n-tv Wissen