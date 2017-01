n-tv 14:10 bis 15:00 Dokumentation Mega Brands - Fischer Dübel D 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Vom schwäbischen Werkstattbetrieb zur international agierenden Unternehmensgruppe hat es Fischer seit der Gründung 1948 gebracht. Von Befestigungstechnik über Konstruktionsspielzeug bis zu Innenraumlösungen für Fahrzeuge erschließt das Unternehmen neben neuen Produkten auch immer wieder neue Geschäftsfelder. Wodurch konnte der Hersteller so gewaltig expandieren? Was steckt hinter dem weltweiten Erfolg? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mega Brands