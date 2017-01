Der achtjährige Devon wird Zeuge eines Verbrechens, doch der smarte Knirps will nur dann aussagen, wenn sich sein größter Traum erfüllt: endlich ein echter Polizist zu werden! So darf er den zynischen Polizisten McKenna einen Tag lang auf Streife begleiten. Für beide wird es ein ganz besonderer Tag... In Google-Kalender eintragen