Schauspieler: Richard Dreyfuss (Ken Harrison) John Cassavetes (Dr. Michael Emerson) Christine Lahti (Dr. Clare Scott) Bob Balaban (Carter Hill) Kenneth McMillan (Richter Wyler) Kaki Hunter (Mary Jo Sadler) Thomas Carter (John)

Originaltitel: Whose Life Is It Anyway Regie: John Badham Drehbuch: Brian Clark, Reginald Rose Kamera: Mario Tosi Musik: Arthur B. Rubinstein