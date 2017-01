TNT-Serie 17:10 bis 17:55 Jugendserie O.C., California Gringos USA 2006 16:9 Merken Ryan und Seth machen sich auf den Weg nach Mexiko, wo sie hoffen, auf Volchok zu treffen. Als Sandy und Kirsten davon Wind bekommen, fahren die beiden ihnen sofort nach, um Schlimmeres zu verhindern. Sie sind entsetzt, als sie erfahren, dass Julie nicht unbeteiligt ist. Taylor besucht Summer unangekündigt in Rhode Island. Bald kommt dort die Wahrheit über ihre Paris-Geschichte ans Licht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Adam Brody (Seth Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Autumn Reeser (Taylor Townsend) Originaltitel: The O.C. Regie: Patrick R. Norris Drehbuch: John Stephens Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12