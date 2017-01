TNT-Serie 08:20 bis 09:10 Serien McLeods Töchter Kuhhandel AUS 2004 16:9 Merken Eigentlich hatte Tess mit Brad Whittaker, dem neuen Landhandelsvertreter der Region, schon einen guten Preis für die Pachtverträge ausgehandelt, als Sandra Wind von der Sache bekommt und Brad so lange bearbeitet, bis dieser Nick und Alex den Zuschlag gibt. Sandra will mit dieser Aktion gut vor Harry dastehen, was ihr auch gelingen dürfte, sollten die Söhne wieder auf die Farm ihres Vaters ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Kim De Lury (Brad Whittaker) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Denise Morgan, Caroline Stanton Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6