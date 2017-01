TNT-Serie 05:20 bis 06:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Viel Lärm um nichts USA 2012 16:9 Merken Ein Monat ist vergangen, seit Aria, Emily, Hanna und Spencer verhaftet worden sind und viel hat sich in Rosewood verändert. Die vier Mädchen sind nicht länger beste Freundinnen, doch was ist geschehen, dass sie sich auf einmal so sehr hassen? Hat "A" endlich ihr Ziel erreicht und die vier auseinandergebracht und wird Emily nun, nachdem sie gar niemanden mehr hat, endgültig zu "A"s Zielscheibe? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard, Joseph Dougherty Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12

