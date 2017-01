TNT Film 13:50 bis 15:50 Jugendfilm Kleiner Trainer ganz groß USA 1994 16:9 20 40 60 80 100 Merken Billy ist ein typischer 12-jähriger: Er liebt Baseball und fährt gern Fahrrad. Sein Leben ändert sich jedoch schlagartig, als sein Großvater ihm eine Baseballmannschaft vermacht, die der Junge fortan leiten soll. Doch die Spieler haben kein großes Interesse am Sport, sondern nur an ihrer Bezahlung. Kann Billy bei den Spielern wieder die Liebe zum Baseball entfachen, um das Team zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luke Edwards (Billy Heywood) Timothy Busfield (Lou Collins) John Ashton (Mac Macnally) Ashley Crow (Jenny Heywood) Kevin Dunn (Arthur Goslin) Jason Robards (Thomas Heywood) Dennis Farina (George O'Farrell) Originaltitel: Little Big League Regie: Andrew Scheinman Drehbuch: Gregory K. Pincus, Adam Scheinman Kamera: Donald E. Thorin Musik: Stanley Clarke Altersempfehlung: ab 6