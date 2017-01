Servus TV 00:25 bis 02:05 Drama The Door in the Floor - Die Tür der Versuchung USA 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine scheinbar perfekte Familie: Er (Jeff Bridges), erfolgreicher Kinderbuchautor und Illustrator; Sie (Kim Basinger), wunderschön und Mutter eines vierjährigen Mädchens. Sie könnten eine glückliche Ehe führen, wenn nicht beide schwer darunter leiden würden, dass zwei ihrer Kinder bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt sind. Schuldgefühle, Selbstzweifel, Misstrauen bestimmen seither das Zusammenleben. Für Glück und Liebe sollen flüchtige Beziehungen sorgen bis es zur tragischen Konfrontation zwischen den Eheleuten kommt. Regisseur Tod Williams gelang mit "The Door In The Floor - Die Tür der Versuchung" ein sensibel inszeniertes Beziehungsdrama, vor allem dank der hervorragenden Darstellerleistungen von Elle Fanning, Jeff Bridges und Kim Basinger. Die Drehbuch-Vorlage stammt übrigens von dem bekannten amerikanischen Romanschriftsteller John Irving ("Garp und wie er die Welt sah", "Das Hotel New Hampshire"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Bridges (Ted Cole) Elle Fanning (Ruth Cole) Kim Basinger (Marion Cole) Jon Foster (Eddie O'Hare) Harvey Loomis (Dr. Loomis) Mimi Rogers (Evelyn Vaughn) John Rothman (Minty O'Hare) Originaltitel: The Door in the Floor Regie: Tod Williams Drehbuch: Tod Williams Kamera: Terry Stacey Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 12