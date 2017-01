Servus TV 22:40 bis 00:25 Drama Stille A, D 2013 Nach dem Roman von Tim Parks 2017-01-08 16:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Journalist Harry Cliewer (Jan Fedder) ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Sein Interview mit einem Top-Banker wird gleichzeitig zum Skandal und Quotenhit. Gleichzeitig erscheint das Romandebüt seines Sohnes Alex (Florian Bartholomai), der ihn in seinem Buch jedoch als gierig und geltungssüchtig bloßstellt. Harry zieht sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurück und sucht seine innere Ruhe in der Stille der Tiroler Alpen. Fernab von seiner Lebensgefährtin Amanda (Iris Berben) und der einst geliebten Medienwelt versucht er sein Leben zu reflektieren und droht daran zu zerbrechen. Nach dem gleichnamigen Roman von Tim Parks gelang dem österreichischen Regisseur Xaver Schwarzenberger (Krambambuli) ein spannendes Drama, das vor allem mit seinem großartigen Cast rund um Jan Fedder und Iris Berben besticht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Harry Cliewer) Iris Berben (Dr. Amanda Kanning) Florian Bartholomäi (Alex Kanning) Anna Fischer (Angela Kanning) Leslie Malton (Carla) Claudia Carus (Moderatorin) Christine Kaufmann (Adele Vio) Originaltitel: Stille Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Christian Jeltsch Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Stefan Bernheimer