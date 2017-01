Servus TV 20:15 bis 22:40 Thriller In ihren Augen ARG, E 2009 Nach dem Roman von Eduardo Sacheri 2017-01-07 02:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Argentinien, Mitte der 1970er-Jahre: Die Militärdiktatur wird bald die Macht an sich reißen. Ein Ermittlungsbeamter soll den brutalen Mord an einer jungen Frau aufklären. Die Regierung drängt darauf, die Täter so schnell wie möglich ausfindig zu machen. Zwei Ausländer werden verhaftet, durch Folter ringt man ihnen ein Geständnis ab. Doch der Polizeibeamte ist von ihrer Unschuld überzeugt und setzt trotz vieler Widerstände seine Ermittlungsarbeit fort. Bald sieht er sich verstrickt in einem Netz politischer Intrigen, vorgetäuschter Gerechtigkeit und enttäuschter Liebe. Krimi und bewegende Liebesgeschichte zugleich ist "In ihren Augen" von Juan José Campanella. Der Film des argentinischen Regisseurs wurde von der Kritik hoch gelobt und 2010 mit einem Oscar als "Bester Fremdsprachiger Film" ausgezeichnet. Hervorragend in der Hauptrolle Ricardo Darin, an seiner Seite spielt nicht weniger intensiv Soledad Villamil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ricardo Darín (Benjamín Esposito) Soledad Villamil (Irene Menéndez Hastings) Carla Quevedo (Liliana Coloto) Pablo Rago (Ricardo Morales) Javier Godino (Isidoro Gómez) Mario Alarcón (Juez Fortuna Lacalle) Guillermo Francella (Pablo Sandoval) Originaltitel: The Secret in Their Eyes Regie: Juan José Campanella Drehbuch: Eduardo Sacheri, Juan José Campanella Kamera: Félix Monti Musik: Federico Jusid, Emilio Kauderer Altersempfehlung: ab 12