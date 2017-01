Servus TV 09:30 bis 10:30 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Tierarztpraxis von Siegfried Farnon und James Herriot gibt es einen neuen Besucher: Mrs. Pumphrey hat ihren Hund Tricky vorübergehend bei seinem Lieblingsdoktor einquartiert. Farnon versucht währenddessen, Henry Clintock und den Pferdespezialisten Ewan Ross zusammenzubringen. Der könnte gute Dienste auf Clintocks Gestüt leisten. Doch dann muss ein junger Hengst operiert werden und selbst Farnon bekommt Zweifel, ob Ross der Aufgabe gewachsen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) Jean Heywood (Mrs Alton) Paul Brooke (Captain Crawford) Ken Wynne (Dennis Pratt) Douglas Ditta (Jacob Pearson) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Richard Martin Drehbuch: Roger Davenport Musik: Johnny Pearson

