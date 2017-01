KI.KA 14:00 bis 15:25 Familienfilm Benni, der Lausebengel NL 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Benni beschließt, zu Weihnachten zu seinem Vater nach Spanien zu reisen. Damit das klappt, muss er sich allerhand einfallen lassen. Benni hat zu Weihnachten nur einen Wunsch: Er möchte, dass sein Vater aus Spanien wiederkommt, wo er Geld für die Familie verdienen muss. Als Benni erfährt, dass der Vater dieses Jahr nicht heimkommen kann, beschließt er, zu ihm nach Spanien zu fahren. Aber wie? Zum Glück kommt Benni Sinterklaas zu Hilfe. Denn der steckt ja bekanntlich böse Kinder in einen Sack und entführt sie in den Süden. Kurzerhand schmiedet Benni einen Plan, um in diesem Jahr auch ganz sicher zu den unartigen Kindern zu gehören. Die Scherze rund um den Lausebengel Benni, der das halbe Dorf durcheinander wirbelt, erinnern in ihrer liebevoll gemachten und kindgerechten Art an die schwedischen Michel-Filme und erwecken so auch im erwachsenen Zuschauer ein zeitloses Gefühl der Nostalgie. Der Konflikt zwischen Gut und Böse wird verhandelt und am Ende nimmt die Geschichte einen gerechten schönen Ausgang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Koen Dobbelaer (Bennie Stout) Marijn Bekkenk (Steven Stout) Pieter Lossie (Roderick) Merel Boot (Sophie) Hanna Verboom (Rietje) Irene Moors (School teacher) Plien van Bennekom (Winifred) Originaltitel: Bennie Stout Regie: Johan Nijenhuis Drehbuch: Wijo Koek Kamera: Maarten van Keller Musik: Martijn Schimmer, Matthijs Kieboom