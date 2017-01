Pro7 Fun 02:40 bis 04:35 Komödie Jungfrau (40), männlich, sucht ... USA 2005 2017-01-29 11:15 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der vierzigjährige Andy Stitzer (Steve Carrell) arbeitet in einem Elektrofachgeschäft, besitzt ein schönes Haus voller Actionfiguren und hatte noch nie in seinem Leben Sex. Das soll sich ändern, finden seine Freunde, obwohl Andy selbst den Geschlechtsverkehr gar nicht so sehr zu vermissen scheint. Als Trish (Catherine Keener), allein erziehende Mutter von drei Kindern und ebenfalls um die 40, in sein Leben tritt, sind alle Kollegen voller Hoffnung. Doch Trish steht auf platonische Beziehungen ...

Das Duo Judd Apatow und Steve Carell genießt unter Amerikas TV-Comedy-Gemeinde bereits Kultstatus und holt nun nach der Mitarbeit an Will Ferrells "Der Anchorman" zum großen Solo-Schlag aus. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Steve Carell (Andy) Catherine Keener (Trish) Paul Rudd (David) Romany Malco (Jay) Seth Rogen (Cal) Elizabeth Banks (Beth) Leslie Mann (Nicky) Originaltitel: The 40 Year Old Virgin Regie: Judd Apatow Drehbuch: Judd Apatow, Steve Carell Kamera: Jack N. Green Musik: Lyle Workman Altersempfehlung: ab 12

