Pro7 Fun 21:55 bis 23:35 Actionfilm Unleashed F, USA, GB 2005 2017-01-08 14:10 16:9 HDTV Von frühster Kindheit an wurde Danny (Jet Li) von dem brutalen Gangster Bart (Bob Hoskins) wie ein wildes Tier in einem Kerker gehalten. Er wurde ohne Zuneigung, Wärme und jeden Kontakt mit Kultur einzig zu dem Zweck dressiert, im Notfall wie ein Kampfhund über Barts Feinde herzufallen und dessen Besitz in illegalen Gladiatorenkämpfen zu mehren. Als Bart eines Tages einen Unfall erleidet und Danny auf eigene Faust die Freiheit entdeckt, gerät er an den blinden Pianisten Sam (Morgan Freeman). Eine merkwürdige Beziehung nimmt ihren Lauf.

Brutale, ungeschönte Kämpfe dienen als Würznote im fesselnden Kriminaldrama, in dem erstmals mehr Anforderungen an die Schauspielkunst als an die Physis des chinesischen Ausnahmekriegers Jet Li gestellt werden. Action-Stimmungszauberer Luc Besson produzierte. Schauspieler: Jet Li (Danny) Morgan Freeman (Sam) Bob Hoskins (Bart) Kerry Condon (Victoria) Vincent Regan (Raffles) Dylan Brown (Lefty) Tamer Hassan (Georgie) Originaltitel: Unleashed Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Luc Besson Kamera: Pierre Morel Musik: Neil Davidge, Massive Attack Altersempfehlung: ab 16