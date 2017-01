ProSieben 00:15 bis 02:10 SciFi-Film Ich bin Nummer Vier USA 2011 Jobie Hughes, James Frey 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Außerirdisch, romantisch, gefährlich: Für Mädchenschwarm Alex Pettyfer geht es um Leben und Tod ... Der Teenager John Smith ist ein Alien vom Planeten Lori, der sich als Kind zusammen mit acht anderen Kids vor den bösartigen Mogadori auf die Erde rettete. Dort lebt er mit seinem Wächter Henri, der darauf achtet, dass der Hitzkopf seine Superkräfte unter Kontrolle hält und nicht von den Mogadori gefunden wird - denn John ist der Nächste auf ihrer Todesliste ... John lebt ein scheinbar normales Leben im sonnigen Florida. Doch etwas stimmt nicht mit dem Teenager: Drei Male haben sich auf mysteriöse Weise in sein Bein gebrannt. Außerdem bleiben John und sein angeblicher Vater Henri nie lange an einem Ort. Denn John ist einer der letzten überlebenden Bewohner des Planeten Lorien. Er und acht weitere Kinder mit besonderen Fähigkeiten wurden vor Jahren auf die Erde geschickt. Kurz darauf zerstörten die machthungrigen Mogadoris Johns Heimatplaneten. Sein Beschützer Henri sorgt nun dafür, dass niemand auf der Erde von Johns wahrer Identität erfährt. Denn die Mogadoris sind auf gnadenloser Jagd nach den letzten Lorianern. Und John ist der Nächste auf ihrer Todesliste. Doch aus Liebe zu der hübschen Sarah will er nicht länger fliehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex Pettyfer (John) Timothy Olyphant (Henri) Teresa Palmer (Number 6) Dianna Agron (Sarah) Callan McAuliffe (Sam) Kevin Durand (Mogadorian Commander) Jake Abel (Mark) Originaltitel: I Am Number Four Regie: D.J. Caruso Drehbuch: Jobie Hughes, Alfred Gough, Miles Millar, Marti Noxon, James Frey Musik: Trevor Rabin Altersempfehlung: ab 12