ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Magischer Autolack D 2017 16:9 HDTV Merken Diese neuartige Lackiertechnik hat es in sich: "Lumilor" kann nicht nur Autos, sondern jeden beliebigen Gegenstand zum Leuchten bringen. "Galileo" will wissen, wie das geht und hat beim Hersteller in Cleveland nachgefragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo