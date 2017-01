ProSieben 17:35 bis 18:00 Comedyserie The Big Bang Theory Angriff der Killerdrohne USA 2015 2017-01-08 10:05 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Raj hat sich eine Drohne gekauft und schafft es nicht, sie fliegen zu lassen. Also nimmt sich Howard des Problems an - schließlich ist er Ingenieur! Allerdings erweist sich das Spielzeug als kniffliger Gegner ... Leonard soll vor dem Abschlussjahrgang seiner alten Highschool eine Rede halten. Doch dann wird sein Flug gecancelt, und der Auftritt droht ins Wasser zu fallen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Anthony Rich Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver