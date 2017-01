ProSieben 13:00 bis 13:30 Trickserie Die Simpsons Der Versager USA 1990 Merken Ausgerechnet während Barts Schulklasse das Atomkraftwerk besucht und über Sicherheit und Nutzen desselben belehrt wird, verursacht Homer einen seiner zahlreichen Störfälle. Er wird gefeuert. Homer fühlt sich unnütz und will sich von einer Brücke stürzen. Doch zuvor rettet er noch seine Familie, die ihn vom Selbstmord abhalten will, vor einem heranbrausenden Auto. Und nun hat er eine neue Bestimmung gefunden: Er engagiert sich für mehr Sicherheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Wesley Archer Drehbuch: Wallace Wolodarsky Kamera: Wesley Smith Musik: Richard Gibbs Altersempfehlung: ab 6