ProSieben 11:35 bis 12:00 Comedyserie The Big Bang Theory Falscher Ort, falsche Frage USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die NASA benachrichtigt Howard, dass sein Weltraumflug aufgrund technischer Probleme abgesagt wird. Er ist total erleichtert, weil er in Wahrheit große Angst vor dem Flug hat. Penny ist bereit, in der neuen Beziehung mit Leonard weiterzugehen. Die beiden landen im Bett - aber Leonard macht den Augenblick zunichte, indem er sie fragt, ob sie ihn heiraten will. Auch Amy will das Tempo ihrer Beziehung beschleunigen und lädt Sheldon zu sich ein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Maria Ferrari, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6