ProSieben 08:25 bis 08:55 Comedyserie How I Met Your Mother Sag einfach nein USA 2010 16:9 HDTV Merken Barney hat die Wahnsinnsfrau Anita kennengelernt. Aber es gelingt ihm einfach nicht, sie ins Bett zu kriegen. Ted fällt auf, dass Anitas Verweigerungshaltung genau den Regeln eines Buches folgt, welches er bei Robin gefunden hat. Als Barney davon erfährt, sieht er seine Möglichkeit, Anita immer um zwei Schritte voraus zu sein. Beim Studium des Buches stellt Barney fest, dass Anita sogar die Autorin ist, was ihn zusätzlich anspornt - ohne zu ahnen, wer sie auf ihn angesetzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Jennifer Lopez (Anita Appleby) Benjamin Koldyke (Don Frank) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Matt Kuhn Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12