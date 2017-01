ProSieben 05:30 bis 05:55 Comedyserie Malcolm mittendrin Idas Tanz USA 2005 Merken Lois wollte eigentlich nur kurz nach ihrer Mutter Ida sehen und wird prompt zur Vorbereitung eines Fests eingespannt, auf dem Ida mit ihr einen Tanz aufführen will. Obwohl Lois diesen Tanz hasst, macht sie gute Miene zum bösen Spiel. Inzwischen bittet Malcolm Dewey, ihm bei seinen Musikhausaufgaben zu helfen. Dewey sagt zu - erfreut, dass es eine Sache gibt, in der er besser ist als Malcolm -, aber natürlich bricht bald Streit aus, durch den die Brüder ihr Gehör verlieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Lilyan Chauvin (Marica) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Steve Welch Drehbuch: Eric Kaplan Kamera: Mike Weaver Musik: Julie Houlihan Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 527 Min. Untraceable

Thriller

RTL II 04:05 bis 06:10

Seit 102 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:30 bis 08:30

Seit 77 Min. In Plain Sight

Krimiserie

kabel eins 04:40 bis 06:15

Seit 67 Min.